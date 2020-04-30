Екс-суперник Шахтаря веде перемовини з Фенербахче – він готує трансферні бомби колишніх зірок Дніпра та Ювентуса

Ненад Б'єліца, який нещодавно покинув Динамо Загреб, може працевлаштуватися у Фенербахче та вже планує підсилення.

48-річний хорват, який нещодавно попрощався із загребським Динамо, провів перемовини з керівництвом Фенербахче. Сторони начебто близькі до досягнення згоди, повідомляє Fotomac.

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Б'єліца після призначення планує підписати у стамбульський клуб одразу трьох своїх співвітчизників – 20-річного захисника Даріо Марешіча, екс-нападника Дніпра Ніколу Калініча, права на якого належать Атлетіко, а також Маріо Манджукіча. Останній не надто задоволений виступами за Аль-Духайль та прагне повернутися в Європу.

Нагадаємо, на чолі Динамо Загреб Б'єліца двічі став чемпіоном Хорватії та протистояв Шахтарю в Лізі чемпіонів 2019/20.

До слова, після 26 турів Суперліги Фенербахче посідає лише 7 місце в турнірній таблиці.

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