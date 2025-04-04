Правий захисник ПСВ Рік Карсдорп, найімовірніше, покине команду після закінчення цього сезону.

Минулого літа Карсдорп підписав із ПСВ однорічний контракт, який міг бути автоматично продовжений за умови, що гравець проведе певну кількість ігор. Як інформує Voetbal International, Рік, швидше за все, не зможе досягти цього числа матчів.

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Карсдорп приїхав влітку в ПСВ у поганій формі, а по ходу сезону страждав від великої кількості пошкоджень. Тому клуб з Ейндховена не має наміру пропонувати йому продовження контракту.

У цьому сезоні Рік зіграв за ПСВ 12 матчів, при цьому він провів на полі лише 5 повноцінних зустрічей.

Нагадаємо, що в Ромі захисник конфліктував із Жозе Моурінью, даючи зрозуміти, що гідний як кращого ставлення, так і загалом більшої кількості ігрового часу.

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