Багаторічний соратник президента "блаугранас" Жоана Лапорти знайшов слід Реала в "імпотентній" втраті Барсою Ліонеля Мессі, повідомляє Marca.

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Льопіс упевнений, що зірване підписання нового контракту з аргентинцем спровокували мадридці. За його словами, президент "вершкових" Флорентіно Перес завдяки дружнім взаєминам із гендиректором Барселони Ферраном Ревертером переконав Лапорту в необхідності відмови від Мессі, бойкоту контракту Ла Ліги з фондом CVC і реанімації ідеї Європейської Суперліги. Натомість прихованою ціллю Реала є підписання форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе після переїзду Мессі в Париж.

Перес вже відреагував на звинувачення Льопіса. Президент "вершкових" відкинув будь-який вплив на відхід Мессі та управлінські рішення Барселони. Натомість уся його "дружба" з Ревертером зводиться до двох робочих зустрічей за останній рік.

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