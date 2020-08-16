Екс-скаут Інтера спрогнозував майбутнє Мессі

"Коли я працював в Інтері, президент Чжан в розмовах щодо трансферного ринку говорив, що хоче підписати Мессі. Нам доводилося йому пояснювати, що це неможливо через фінансовий фейр-плей.

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Запевняю вас, Мессі – більше, ніж мрія для Інтера. У нього залишився лише рік за контрактом, і Барса не ризикне втратити його наступного літа безкоштовно.

Важливі рішення мають бути ухвалені в Іспанії, але клуб не захоче залишитися ні з чим. Тому той, хто хоче отримати найбільшу користь з цієї ситуації, повинен взяти ініціативу в свої руки", – сказав Мірабеллs в інтерв'ю Radio Sportiva.

Нагадаємо, після ганебної поразки від Баварії у чвертьфіналі ЛЧ (2:8), у ЗМІ відновились чутки про можливий перехід Мессі до табору Інтера.

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