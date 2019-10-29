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Екс-президентку Вісли заарештували за фінансові махінації – їй загрожує 10 років в'язниці

20:51 434 Читать на русском
Екс-президентку Вісли заарештували за фінансові махінації – їй загрожує 10 років в'язниці
Марзена Сарапата / ФК Вісла

Окружний суд Познані ухвалив рішення тимчасово взяти під варту колишнього президента краківської Вісли Марзену Сарапату.

Також заарештували колишнього віце-президента клубу. Їх звинувачують в причетності до кримінального угрупування та фінансових махінаціях, які завдали збитків польському клубу на 10 мільйонів злотих, інформує Onet.pl.

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Зазначимо. що Сарапата була президентом Вісли з серпня 2016-го по грудень 2018-го. Якщо суд доведе її вину, екс-президент може відправитися до в'язниці на 10 років.

До слова, краківська Вісла, у складі якої виступає українець Денис Баланюк, посідає 14 місце в поточному разіграші польської Естракляси.

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