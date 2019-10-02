Екс-президент Валенсії засуджений до двох років в'язниці

Справа, яку судові інстанції розглядали майже п’ять років, закінчилась для колишнього власника Валенсії Хуана Баутісти Солера судовим вироком.

Колишнього президента Валенсії Хуана Баутісту Солера засудили до двох років тюремного ув'язнення, повідомляє football-espana.net.

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Солер володів іспанським клубом з 2004 по 2008 рік, після чого продав свої акції Вісенте Соріано. Хуан Баутіста недоотримав в процесі купівлі-продажу майже 39 млн євро, а тому вирішив забрати своє силою.

У 2014 році Солер розробив план викрадення Соріано. Разом з групою осіб він намагався проникнути у його приватний будинок, де, ймовірно, зберігалось 15 млн євро. План був провалений, оскільки про наміри Солера дізналась поліція. Солер і ще три людини були заарештовані тієї ж весни.

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