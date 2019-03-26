Екс-президент Реала Кальдерон дорікнув мадридцям за придбання Луніна та ще 4-х голкіперів

Колишній президент мадридського Реала Рамон Кальдерон вкотре розкритикував королівський клуб.

"Реал витратив 63 млн євро на п'ятьох воротарів, щоб замінити Касільяса.

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Через п'ять років багато людей вважають, що Ікер як і раніше міг би захищати ворота Реала", – написав Кальдерон у Twitter.

Нагадаємо, влітку 2018-го "вершкові" придбали українського голкіпера Андрія Луніна у Зорі за 8,5 млн євро.

37-річний Ікер Касільяс захищав ворота Реала з 1999 до 2015 року. Зараз легендарний іспанський голкіпер виступає за Порту.

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