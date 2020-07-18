Екс-президент Ниви В звинуватив власника Агробізнеса у неодноразовому підкупі суддів

Колишній президент вінницької Ниви Василь Вовк прокоментував побиття арбітра Юрія Іванова після матчу Агробізнес – Минай.

"Знаю продажність не деяких, а більшості футбольних суддів не за чутками. Наші сусіди – житомиряни, "по-чесному" запропонували нам 10 тисяч доларів за програш, а коли ми відмовились – цю суму отримав суддя. Він вигадав пенальті, коли хлопці бігли в інший бік від штрафного майданчику.

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Неодноразово "купував" суддів сам Собуцький – власник команди Агробізнес (з великою повагою до гравців цього гарного колективу). Так, і ФК Минай (також чудові хлопці-футболісти) – це відмивання контрабандних коштів, його керівники – у минулому високопосадовці закарпатської митниці, які у даному випадку переважили грошові пропозиції хмельницького агробарона.

Олег Собуцький має понести кримінальну відповідальність – він вчинив дії з ознаками насильницького злочину, хоча бекграунд арбітра Іванова також не є позитивним", – зазначив Вовк у власному блозі на Цензор.нет.

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