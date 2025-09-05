Французький бізнесмен та колишній президент "ткачів" Жан-Мішель Ола планує балотуватися в мери Ліона. Про це повідомляє L'Equipe.

"Незабаром я оголошу про проєкти. Ми на старті. Для цього нам потрібен справжній союз. Мені шкода, що люди іноді клеймлять мене лівим, іноді правим. Я хочу об’єднати людей доброї волі, яким це набридло. Беру на себе відповідальність за те, щоб виставити свою кандидатуру на виборах через кілька днів без будь-якої політичної приналежності", – цитує видання Ола.

Варто зауважити, що екс-президента Ліона підтримали представник республіканців П’єр Олів'єр та політик Лоран Вокіє.

Нагадаємо, Жан-Мішель Ола очолював футбольний клуб Ліон з 1987 по 2023 роки. Під його керівництвом команда сім разів здобувала титул чемпіона Франції. Ола активно розвивав жіночий футбол у Франції. Його жіночка команда виграла вісім разів Лігу чемпіонів серед жінок. Наразі екс-президент Ліона є президентом Жіночої професійної футбольної ліги (LFFP).

