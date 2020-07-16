Екс-президент Барселони застеріг Хаві від повернення в каталонський клуб

Колишній президент "блаугранас" Жоан Лапорта поділився думками щодо майбутнього двох легенд Барси – Мессі та Хаві.

"Я хочу, щоб Мессі залишився в 2021 році, але боюся, що неправильне рішення цього керівництва може призвести до пункту неповернення. Я хвилююсь за те, як керівництво ризикує статусом клубу.

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Ймовірне призначення Хаві на посаду головного тренера команди? На місці Хаві я б ніколи не повернувся в клуб з цим керівництвом", – цитує Лапорту Goal.

За інформацією ЗМІ, Кіке Сетьєн покине посаду наставника Барси після завершення сезону, а на його місце призначать Хаві Ернандеса.

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