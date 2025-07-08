Як повідомляє GOAL, Жоан Гаспар жорстко розкритикував клуб через провал з трансфером Ніко Вільямса, який нещодавно підписав нову 10-річну угоду з Атлетіком. Як зазначає функціонер, ситуація вийшла з-під контролю не лише у Барселони, а й може мати наслідки для самого клубу з Більбао.

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Виступаючи у подкасті Solo para cules, Гаспар сказав: "Ніко – чудовий гравець, але тепер проблема у Більбао. Коли інші гравці зрозуміють, що заробляють удвічі, втричі менше, ніж Ніко – їм це не сподобається. І фанати, якщо він не заб’є 50 голів, почнуть його освистувати, правда ж?"

Далі він розкритикував менеджмент каталонців за відсутність емоцій у веденні перемовин: "Не було пристрасті – і це не критика Деку. Він професіонал, працює в Барселоні сьогодні, а завтра може працювати в іншому клубі, який заплатить більше. Мені не платили за те, що я робив. Я діяв з пристрасті. А коли дієш із пристрасті – дуже важко щось втратити".

Гаспар також згадав, як свого часу приводив у каталонський клуб легенд: "Барселона – це клуб пристрасті. І пристрасть не нав’язується професіоналом – її має той, хто не отримує грошей за те, що він фанат Барси. Не розповідайте мені байок! Я підписував Марадону, Рівалдо, Субісаррету, Бакеро... Я підписував їх, і такого зі мною ніколи не траплялося. Той посередник, якого має Ніко Вільямс, мене б не обдурив".

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли – гравець вже погодив особистий контракт з Барселоною, але його агент вимагав внести в угоду пункт про безкоштовний вихід, якщо клуб не зможе зареєструвати гравця. У Барселоні відмовились, і Вільямс зрештою залишився в Атлетіку.

Каталонці тепер змушені шукати інші варіанти – у шорт-листі залишаються Хаві Сімонс, Луїс Діас та Маркус Рашфорд, хоча колумбієць близький до переходу в Баварію. Команда Гансі Фліка розпочне передсезонну підготовку в середині липня, а наприкінці місяця вирушить у турне Південною Кореєю та Японією.

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