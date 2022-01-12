Турецький гранд на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення легендарного Фатіха Теріма. На його місце прийшов іспанець Доменек Торрен, який був асистентом Хосепа Гвардіоли у Барселоні, Баварії та Манчестер Сіті.

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Галатасарай має серйозні фінансові проблеми, які позначаються і на результатах команди. У чемпіонаті "леви" йдуть лише 12-ми, а з Кубка їх вибив друголіговий Денізліспор. Керівництво клубу довго довіряло Теріму, проте домашня поразка від Гіресунспора стала останньою краплею.

Торрен мав досвід самостійної роботи у Нью-Йорк Сіті та Фламенго. Наразі 59-річний іспанець навіть не сформував повний штаб для порятунку Галатасарая.

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