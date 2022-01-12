Екс-помічник Гвардіоли замінив Теріма на посаді головного тренера Галатасарая
Галатасарай намагається виправити жахливе становище зміною тренера.
Турецький гранд на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення легендарного Фатіха Теріма. На його місце прийшов іспанець Доменек Торрен, який був асистентом Хосепа Гвардіоли у Барселоні, Баварії та Манчестер Сіті.
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Галатасарай має серйозні фінансові проблеми, які позначаються і на результатах команди. У чемпіонаті "леви" йдуть лише 12-ми, а з Кубка їх вибив друголіговий Денізліспор. Керівництво клубу довго довіряло Теріму, проте домашня поразка від Гіресунспора стала останньою краплею.
Торрен мав досвід самостійної роботи у Нью-Йорк Сіті та Фламенго. Наразі 59-річний іспанець навіть не сформував повний штаб для порятунку Галатасарая.
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