Колишній хавбек кіровоградської Зірки, самарських Крильєв Совєтов, празької Спарти, збірної Білорусі Денис Ковба відійшов у вічність. Йому було всього 42 роки.

Серце уродженця Вітебська перестало битися на 43-му році життя, повідомляє офіційний сайт самарців.

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Ковба нещодавно захворів на COVID-19 і потрапив до реанімації, з якої вже не зміг вийти. Син білоруски та українця розпочав ігрову кар'єру в Локомотиві з Вітебська в 1996 році. Звідти перебрався до Кіровограда (нині – Кропивницький), де захищав кольори Зірки та Зірки-2.

Влітку 2000-го Ковба перейшов у Крилья Совєтов. У Самарі хавбек провів 11 років із перервою на сезон у Спарті. На схилі кар'єри білорус пограв за Олександрію і Хімкі. Потім працював селекціонером у Крильях Совєтов, відкрив дитячу школу в Мінську та тренував дубль Вітебська.

Денис Ковба став чемпіоном Чехії у сезоні 2009/10, а також здобув бронзові медалі чемпіонату Росії-2004. За збірну Білорусі провів 35 матчів (2 м'ячі).

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