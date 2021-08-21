"Я багато розмовляв, дуже довго чекав – десь півтора місяці – поки це все вирішиться.

Металіст офіційно підписав півзахисника Шахтаря

Спочатку хотіли в оренду, але я був категорично проти. Тому що вже набридло їздити по орендах, хочеться перейти на повноцінний контракт і працювати з командою.

Металіст – великий клуб, який грав у Вищій лізі, Лізі Європи. Глядачі тут люблять футбол, і це мені сподобалося. Готовий тут грати", – сказав Танковський у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, останні шість років гравець провів у орендах (Зоря, Маріуполь, Арсенал-Київ). Крайні два сезони хавбек виступав за "азовців". Дебютувати за Металіст Танковський зможе вже 22 серпня, коли харків'яни у 5-му турі Першої ліги протистоятимуть Оболоні.

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