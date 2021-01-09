Півзахисник Дмитро Білоног більше не гратиме у Вейккауслізі.

Львів попрощається з двома легіонерами

У 25-річного футболіста закінчився термін угоди з Маріехамном і він покинув клуб на правах вільного агента. До слова, у фінській команді він провів півроку, перейшовши туди у вересні 2020-го.

Нагадаємо, Білоног – вихованець донецького Шахтаря. У структурі "гірників" перебував з 2012 по 2015 роки, однак за головну команду не провів жодного матчу. Окрім Маріехамна встиг пограти за кропивницьку Зірку, донецький Олімпік, російський Урал та мінське Динамо. Transfermarkt оцінює гравця в 400 тисяч євро.

"Переговори були навіть вночі – президент нахабно брехав": українця "кинули" на гроші, Гігіадзе намагався допомогти