"Та ніби об’єднання є, але ви знаєте, ще до кінця немає такого напрямку. Поки це все на словах. Подивимося, як буде далі. Те, що декілька наших гравців перейшли до Карпат – це факт. Але якогось такого об’єднання поки немає", – сказав Федорчук для Sportnews.

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Наприкінці 2024 року Карпати та Рух оголосили про об'єднання в один клуб починаючи з сезону 2025/26. Раніше повідомлялося, що Карпати боротимуться за найвищі місця в українській Прем'єр-лізі, а Рух зосередиться на розвитку молодих футболістів зі своєї академії.

Втім, "жовто-чорні" продовжують виступи на професійному рівні, наразі Рух посідає 9-те місце у турнірній таблиці УПЛ з 30-ма очками.

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