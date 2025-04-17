Екс-півзахисник Руха – про об'єднання з Карпатами: "Поки це все на словах"
Колишній гравець Руха та інших українських клубів Валерій Федорчук поділився думками про угоду між двома львівськими клубами.
"Та ніби об’єднання є, але ви знаєте, ще до кінця немає такого напрямку. Поки це все на словах. Подивимося, як буде далі. Те, що декілька наших гравців перейшли до Карпат – це факт. Але якогось такого об’єднання поки немає", – сказав Федорчук для Sportnews.
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Наприкінці 2024 року Карпати та Рух оголосили про об'єднання в один клуб починаючи з сезону 2025/26. Раніше повідомлялося, що Карпати боротимуться за найвищі місця в українській Прем'єр-лізі, а Рух зосередиться на розвитку молодих футболістів зі своєї академії.
Втім, "жовто-чорні" продовжують виступи на професійному рівні, наразі Рух посідає 9-те місце у турнірній таблиці УПЛ з 30-ма очками.
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