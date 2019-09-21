Екс-півзахисник Манчестер Юнайтед Андерсон завершив кар’єру

Ще одна легенда англійського клубу повісила бутчи на цвях – Луїс Андерсон перейшов на адміністративну роботу у турецькому клубі.

Колишній півзахисник збірної Бразилії та Манчестер Юнайтед Луїс Андерсон завершив ігрову кар'єру у віці 31 року. Про це оголосив турецький клуб Адана Демірспор, за який бразилець виступав з 2018 року.

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"Андерсон провів з нами тренувальний збір, але до складу він не проходить. Луїс отримав іншу роботу і вирішив закінчити кар'єру. Його контракт було скорочено з 600 тис. євро за сезон до 200 тис. євро. Андерсон продовжить працювати на благо нашого клубу. Думаю, він буде дуже корисним у відділі міжнародних відносин", – сказав президент турецького клубу Мурат Санчак. Очікується, що прощальний матч Андерсона відбудеться 12 жовтня, коли Адана Демірспор зіграє з Бешикташем.

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Нагадаємо, Луїс Андерсон почав грати у футбол у Греміо. Сезон-2006/07 він провів у Порту, ​​після чого був проданий за 30 млн євро у Манчестер Юнайтед, за який зіграв 181 поєдинок у Прем’єр-лізі. У 2008-му році він допоміг манкуніанцям виграти Лігу чемпіонів, коли у фіналі з Челсі вийшов на заміну і реалізував свій удар у серії післяматчевих пенальті. У тому ж році він став володарем престижної премії Golden Boy, яка раніше вручалась Ліонелю Мессі, Сеску Фабрегасу і Серхіо Агуеро.

На жаль, Андерсон так і не зміг стати основним гравцем МЮ. У 2014-му він перебував в оренді у складі Фіорентини, в 2015-му перейшов у Інтернасьйонал, а згодом у Корітібу. В його активі 8 матчів за основну збірну Бразилії. Він ставав володарем Кубка Америки (2007) і бронзовим призером Олімпіади (2008).

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