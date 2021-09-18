Екс-півзахисник Динамо Євген Морозенко вирішив взяти максимум від цього сезону. Грибного!

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29-річний футболіст, який нині захищає кольори лідера Другої ліги – Лівого берега, похизувався трофеєм на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Здобичі Євгена позаздрили б грибники зі стажем.

Нагадаємо, Морозенко – вихованець Динамо, у якому й розпочав професіональну кар'єру у 2008 році. У його доробку виступи за Говерлу, Олександрію, Верес, Олімпік, Чорноморець, Черкащину, а також вояж за кордон у чеський Слован і грузинську Гурію.

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