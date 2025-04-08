Сезон 2024/25 для Халіловіча достроково завершено, інформує Voetbal International. 28-річний хорват отримав серйозну травму щиколотки минулими вихідними в матчі з Твенте. Він не зможе допомогти своїй команді в останніх шести іграх чемпіонату Нідерландів.

Борусія Д втратила свого найкращого гравця до кінця сезону – за два дні матч із Барселоною в ЛЧ

"Я думаю, що це дуже серйозна травма. У нас є підозра, що у нього перелом стопи, але це ще належить з'ясувати", – зазначив головний тренер Фортуни Денні Б'юїс. Фортуна досі не повідомила, чи мав місце перелом стопи.

У цьому сезоні Халіловіч пропустив тільки один матч Ередивізі. Загалом на рахунку хорвата 62 матчі у складі першої команди Фортуни. Він забив 7 голів і віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, що Ален перейшов до Барселони 2014 року і вважався дуже великим талантом. Однак заграти на топрівні йому так і не вдалося. З 2018 по 2020 рік він значився в Мілані, але не зіграв за "россонері" жодного матчу.