Екс-підопічний Реброва забив фантастичний гол ударом через себе – раніше він конфліктував з українським тренером

Це не Роналду – це всього лише першість ОАЕ / фото: ФК Аль-Ахлі

В матчі чемпіонату Саудівської Аравії нападник Аль-Ахлі Омар Аль-Сомах відзначився шикарним забитим м'ячем у ворота Аль-Іттіхада.

В матчі 22 туру чемпіонату Саудівської Аравії нападник Аль-Ахлі Омар Аль-Сомах відзначився фантастичним голом у ворота Аль-Іттіхада.

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На 78-й хвилині поєдинку 29-річний сирієць у боротьбі з двома захисниками прийняв м'яч на груди, а другом дотиком вразив ворота суперників шикарним ударом через себе у верхній кут.

Цей гол став останнім у матчі, а поєдинок завершився з рахунком 1:1. Аль-Ахлі набрав 37 очок та посідає 5 місце. Аль-Іттіхад на передостанній позиції (16 пунктів).

Цікаво, що раніше Аль-Сомах конфліктував із Сергієм Ребровим в період роботи українського тренера в Аль-Ахлі. Нападнив в одному з матчів висловив незадоволення рішенням Реброва замінити його.