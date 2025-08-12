Як повідомляє офіційний сайт Бетіса, форвард севільців Борха Іглесіас перейшов в стан Сельти. Сума угоди склала 2 мільйони євро. Контракт підписано до 2028 року.

Іглесіас залишає Бетіс, за який виступав із 2019 року, з короткими періодами в Баєрі та Сельті в оренді. В складі Байєра, нагадаємо, Іглесіас став чемпіоном Німеччини в сезоні 2023/2024.

Іглесіас став одним із ключових героїв перемоги у Кубку Іспанії 2022 року – він забивав у обох матчах півфіналу проти Райо Вальєкано та відзначився у фіналі з Валенсією. Своїми виступами за севільський клуб форвард заслужив виклик до збірної Іспанії, у якій дебютував у вересні 2022 року.

Минулий сезон Іглесіас провів в оренді в Сельті, за яку зіграв 37 матчів та відзначився 11 голами та 3 асистами. Окремо треба виділити хет-трик Іглесіаса у ворота Барселони в матчі 32 туру Ла Ліги (3:4).

