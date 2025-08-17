Брентфорд на своєму сайті оголосив про перехід Данго Уаттара з Борнмута. Вінгер підписав контракт на п'ять років з опцією продовження ще на сезон.

Як інформує The Athletic, Брентфорд заплатив за Уаттара 37 мільйонів фунтів (понад 42 млн євро), ще п'ять млн передбачені як бонуси. Це рекордний перехід для "бджіл", попереднім найдорожчим придбанням був Ігор Тіаго, за якого віддали 33 млн євро.

Трансфер Уаттара може запустити доміно переходів. Йоан Вісса має вирушити до Ньюкасла, а Александра Ісака "сороки" відпустять до Ліверпуля.

