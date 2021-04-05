Нагадаємо, наприкінці зустрічі Кріштіану Роналду, здавалося, забив переможний гол. Однак рефері не помітив, що Стефан Мітровіч вибив м'яч уже з-за лінії власних воріт, тому не зарахував цей гол.

Капітанська пов'язка Роналду пішла з молотка – сума далека від десятка мільйонів євро

Португалець розлютився і влаштував істерику прямо на полі, викинувши капітанську пов'язку. Згодом її продали на аукціоні. Усі виручені кошти підуть на допомогу шестимісячному хлопчику Гаврилу Джурджевічу з Крагуєваца. Дитині діагностували м'язову атрофію хребта, а 2,5 млн євро на лікування є абсолютно непідйомними для родини.

Не став осторонь боротьби також інший винуватець інциденту. Стефан Мітровіч вже продав на аукціоні свою футболку з того матчу, а тепер віддає найцінніше. Екс-партнер Романа Яремчука в Генті продає бутси, у яких "вкрав" чистий гол Роналду. Лот символічно назвали "божі футбольні бутси" за аналогією з "рукою бога" Марадони.

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