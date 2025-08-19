Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Мігеля Гутьєрреса. Чемпіон Італії заплатив за гравця близько 20 млн євро, інформує Tutto Napoli. Реал отримає 50% з цієї суми – клуб також володів правами на гравця. Гутьєррес став сьомим новачком Наполі в літнє трансферне вікно.

"Замінник Довбика" знову може перейти дорогу українцю – Наполі продовжує розглядати варіанти на місце Лукаку

За три сезони в складі Жирони Мігель зіграв 112 матчів, в яких забив 6 голів і оформив 19 гольових передач. Він – лівий захисник, який у разі необхідності може зіграти в середній лінії. Мігель дуже технічний, володіє дриблінгом, швидкістю, витривалістю і вміє цілеспрямовано подавати в штрафний майданчик.

Нещодавно він завершив фазу відновлення, тому буде доступний Антоніо Конте і його тренерському штабу відразу після перерви на матчі збірних.