Партнер Циганкова офіційно став гравцем Наполі – Реал отримає серйозну суму
Лівий захисник Мігель Гутьєррес перейшов із Жирони в Наполі.
Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Мігеля Гутьєрреса. Чемпіон Італії заплатив за гравця близько 20 млн євро, інформує Tutto Napoli. Реал отримає 50% з цієї суми – клуб також володів правами на гравця. Гутьєррес став сьомим новачком Наполі в літнє трансферне вікно.
"Замінник Довбика" знову може перейти дорогу українцю – Наполі продовжує розглядати варіанти на місце Лукаку
За три сезони в складі Жирони Мігель зіграв 112 матчів, в яких забив 6 голів і оформив 19 гольових передач. Він – лівий захисник, який у разі необхідності може зіграти в середній лінії. Мігель дуже технічний, володіє дриблінгом, швидкістю, витривалістю і вміє цілеспрямовано подавати в штрафний майданчик.
Нещодавно він завершив фазу відновлення, тому буде доступний Антоніо Конте і його тренерському штабу відразу після перерви на матчі збірних.