На своєму офіційному сайті Бетіс оголосив про перехід Пау Лопеса. Іспанський воротар підписав контракт з "зеленими" до червня 2028 року.

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Пау Лопес виступав у лютого 2025 року виступав в оренді за Толуку з Марселя. Мексиканський клуб викупив 30-річного гравця у французів, але іспанець розірвав контракт з Толукою, вирішився повернутися до Ла Ліги. Отже, контракт з Бетісом він підписав на правах вільного агента.

До слова, Бетіс у сезоні 2024/25 дійшов до фіналу Ліги конференцій, в якому програв Челсі з рахунком 1:4. Пау Лопес вже виступав за "зелених" у сезоні 2018/19.

Іспанський голкіпер першу половину сезону 2024/25 провів в Жироні, де виступає українець Віктор Циганков.