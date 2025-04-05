Екс-партнер Циганкова може покинути Барселону – ним активно цікавиться претендент на ЛЧ
Реал Сосьєдад активно цікавиться захисником Барселони Еріком Гарсією.
Влітку каталонська Барселона може продати центрбека Еріка Гарсію, якщо отримає хорошу пропозицію, щоб розвантажити зарплатний бюджет клубу. Реал Сосьєдад вже активно цікавиться гравцем і готує першу пропозицію в 15 мільйонів євро, повідомляє Fichajes з посиланням на El Nacional.
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Баскський клуб хоче, щоб Гарсія став повноцінною заміною Робіну Ле Норману, який влітку 2024 року перейшов у Атлетіко. 24-річний іспанець зацікавлений в постійній ігровій практиці й може погодитись на перехід, але перешкодою трансферу може стати велика зарплата гравця.
Нагадаємо, що Ерік Гарсія перейшов у Барселону з Манчестер Сіті у 2021 році. У 2023-му гравець відправлявся в оренду в Жирону, де грав разом із Віктором Циганковим та Артемом Довбиком. А в поточному сезоні на його рахунку 31 матч за "блаугранас".
Барселона прорвалася до фіналу Кубка Іспанії, втримавши перемогу над Атлетіко у матчі-відповіді