Влітку каталонська Барселона може продати центрбека Еріка Гарсію, якщо отримає хорошу пропозицію, щоб розвантажити зарплатний бюджет клубу. Реал Сосьєдад вже активно цікавиться гравцем і готує першу пропозицію в 15 мільйонів євро, повідомляє Fichajes з посиланням на El Nacional.

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Баскський клуб хоче, щоб Гарсія став повноцінною заміною Робіну Ле Норману, який влітку 2024 року перейшов у Атлетіко. 24-річний іспанець зацікавлений в постійній ігровій практиці й може погодитись на перехід, але перешкодою трансферу може стати велика зарплата гравця.

Нагадаємо, що Ерік Гарсія перейшов у Барселону з Манчестер Сіті у 2021 році. У 2023-му гравець відправлявся в оренду в Жирону, де грав разом із Віктором Циганковим та Артемом Довбиком. А в поточному сезоні на його рахунку 31 матч за "блаугранас".

Барселона прорвалася до фіналу Кубка Іспанії, втримавши перемогу над Атлетіко у матчі-відповіді