Колишній захисник Динамо та Мілана Кахабер Каладзе висловив свою позицію щодо нападу росіян на Україну.

Один із користувачів Instagram в коментарях до світлини Каладзе попросив легенду грузинського футболу підтримати Україну, адже, за його словами, "Грузія та Казахстан наступні".

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"Ми завжди підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати Україну та український народ", – коротко відповів Каладзе.

Нагадаємо, Каладзе, який є мером Тбілісі, кілька разів висловлювався про війну в Україні, але про підтримку нашої держави в цих заявах не йшлося. Окрім того, Каха чітко дав зрозуміти, що Грузія не протистоятиме Росії і обирає мир з державою-терористом.

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