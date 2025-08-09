Сток Сіті повідомив у своїх соцмережах про повернення Стівен Н'Зонзі. 36-річний француз підписав контракт з клубом до 2026 року. Очікується, що до кінця серпня хавбек буде набирати ігрову форму.

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про перехід форварда за понад 80 млн євро

Останнім клубом Н'Зонзі був іранський Сепахан, який він покинув цього літа вільним агентом. Француз вже виступав за Сток Сіті з 2012 по 2015 роки. З ним команда посідала 13-те і двічі 9-те місця в АПЛ. Стівен гратиме під 15-м номером.

Н'Зонзі відомий за виступами за збірну Франції, Севілью, Рому, Блекберн та катарський Аль-Раян.

Зауважимо, Стівен Н'Зонзі поки тріумфував у 2016-му разом із Євгеном Коноплянкою у Лізі Європи у складі Севільї, а у 2018 році став чемпіоном світу зі збірною Франції.

До слова, Сток Сіті виступає в Чемпіоншипі наразі.