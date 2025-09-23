Нападник Джастін Клюйверт, який ще нещодавно був одноклубником українця Іллі Забарного, увійшов до Книги рекордів Гіннеса. 26-річний нідерландець став першим футболістом в історії АПЛ, який оформив хет-трик із пенальті в одному матчі.

Борнмут відпустив екс-партнера Забарного в Мітьюлланд – він виграв Скудетто з Наполі

Історичне досягнення сталося 30 листопада 2024 року у грі проти Вулверхемптона. Завдяки трьом влучним ударам Клюйверта з позначки "вишні" здобули перемогу 4:2. Нещодавно форвард отримав офіційний сертифікат від Книги рекордів Гіннеса, що підтвердив унікальне досягнення.

Цікаво, що футбольні традиції у сім’ї Клюйвертів мають глибоке коріння. Батько Джастіна, легендарний Патрік Клюйверт, ще у 1995 році став наймолодшим автором гола у фіналі Ліги чемпіонів – у 18 років і 327 днів він забив переможний м’яч за Аякс у ворота Мілана.

Congratulations to Justin Kluivert of @afcbournemouth who was recently presented with his certificate for the most penalties scored by a football (soccer) player in an English Premier League match.



Justin's hat-trick of penalties took place as Bournemouth played Wolves on… pic.twitter.com/4fB1iVUQnC — Guinness World Records (@GWR) September 21, 2025

Сандерленд залишив Астон Віллу в зоні вильоту та без перемог, Борнмут і Ньюкасл розписали антифутбольні "нулі"