Екс-одноклубник Забарного увійшов до Книги рекордів Гіннеса – продовжив сімейні традиції
Форвард Борнмута Джастін Клюйверт офіційно отримав сертифікат від Книги рекордів Гіннеса за неординарний здобуток.
Нападник Джастін Клюйверт, який ще нещодавно був одноклубником українця Іллі Забарного, увійшов до Книги рекордів Гіннеса. 26-річний нідерландець став першим футболістом в історії АПЛ, який оформив хет-трик із пенальті в одному матчі.
Історичне досягнення сталося 30 листопада 2024 року у грі проти Вулверхемптона. Завдяки трьом влучним ударам Клюйверта з позначки "вишні" здобули перемогу 4:2. Нещодавно форвард отримав офіційний сертифікат від Книги рекордів Гіннеса, що підтвердив унікальне досягнення.
Цікаво, що футбольні традиції у сім’ї Клюйвертів мають глибоке коріння. Батько Джастіна, легендарний Патрік Клюйверт, ще у 1995 році став наймолодшим автором гола у фіналі Ліги чемпіонів – у 18 років і 327 днів він забив переможний м’яч за Аякс у ворота Мілана.
