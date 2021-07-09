Московське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про підписання 4-річного контракту з парагвайцем.

Вест Хем серйозно націлився на Яремчука – ще два клуби АПЛ готові скласти конкуренцію у боротьбі за українця

Попередні три сезони Бальбуена провів у складі Вест Хема. Центрбек награв за "молотів" 62 матчі, відзначився 3 голами. Влітку контракт захисника закінчився, і він отримав статус вільного агента.

Нагадаємо, що у складі московського Динамо виступає екс-гравець Шахтаря та збірної України Іван Ордець, який повинен стати напарником Бальбуени.

Голодуючі Поволжя-6: список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – різкий наплив заробітчан, черга за паспортами