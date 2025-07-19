П'єр-Емерік Обамеянг знову стане гравцем Марселя – про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо. Сторони досягли усної домовленості про контракт до червня 2027 року.

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34-річний нападник віддав перевагу проекту Роберто Де Дзербі попри фінансово привабливі пропозиції з Саудівської Аравії. За даними Романо, важливу роль у рішенні Обамеянга відіграли президент Марселя Пабло Лонгорія та спортивний директор Меді Бенатія.

Марсель кваліфікувався до Ліги чемпіонів 2025/26 – це стало одним із ключових факторів для габонця. Нагадаємо, у сезоні 2022/23 Обамеянг уже грав за Марсель, провівши 51 матч, у яких забив 30 голів та віддав 11 асистів. Тоді команда дійшла до півфіналу Ліги Європи, а сам нападник став найкращим бомбардиром турніру. Минулого літа він переїхав до Саудівської Аравії, де провів за Аль-Кадісію 36 матчів, у яких забив 21 гол і віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, що Обамеянг виступав у Борусії Д разом з українцем Андрієм Ярмоленко з 2017 по 2018 рік.

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