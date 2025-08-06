Хоффенхайм на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Владіміра Цоуфала на правах вільного агента. Клуб Бундесліги уклав з 32-річним ветераном однорічний контракт. Чех покликаний стати заміною Валентену Жандре, який отримав травму щиколотки і вибув на тривалий термін.

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"Після багатьох років, проведених в Англії, я з нетерпінням чекаю нового виклику в німецькій Бундеслізі. Переговори з Хоффенхаймом пройшли відмінно, і тому мені не довелося довго роздумувати. Я переконаний, що у команди великий потенціал, і хочу допомогти нам досягти наших цілей в наступному сезоні", – зазначив захисник.

У минулому сезоні Цоуфал провів 22 матчі в Прем'єр-лізі за Вест Хем. За майже п'ять років, проведених у складі "молотобойців", він зіграв усього 147 матчів в елітному дивізіоні Англії.

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