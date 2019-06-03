toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ТРАНСФЕРИ

Екс-гравець Динамо Лукас Перес став гравцем Алавеса

20:13 627 Читать на русском
Екс-гравець Динамо Лукас Перес став гравцем Алавеса
Лукас Перес / JOE.co.uk

Екс-гравець Динамо Лукас Перес приєднався до іспанського Алавеса.

Лукас Перес перебрався в Алавес з Вест Хема, повідомляє офіційний твіттер Алавеса.

Вест Хем Ярмоленка запланував кадрову чистку – у список потрапив екс-гравець Динамо

30-річний футболіст уклав угоду на три сезони з новою командою. За Вест Хем Перес виступав протягом одного сезону, провівши 19 матчів у всіх турнірах, та відзначившись шістьма голами.

Нагадаємо, Лукас Перес виступав за Карпати і Динамо протягом 2011-2014 років, хоча у складі киян так і не з'являвся на полі. Іспанець також виступав за ПАОК, Арсенал, Депортіво і влітку 2018 року опинився у Вест Хемі.

Іспанська помста або До чого тут Динамо: Ярмоленко поза увагою британських ЗМІ та з мінімумом шансів на місце в основі

blog_ava
Україна U-20 на порозі історичного досягнення на ЧС-2019 – Лунін і 2 партнери вражають ЗМІ, "українець тисне на Реал"
15:55
7823
Теги
Іспанія Лукас Перес Лукас Перес Динамо Динамо Вест Хем Вест Хем Алавес Алавес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
14
хв
Чорноморець
19:00
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук