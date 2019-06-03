Екс-гравець Динамо Лукас Перес став гравцем Алавеса

Екс-гравець Динамо Лукас Перес приєднався до іспанського Алавеса.

Лукас Перес перебрався в Алавес з Вест Хема, повідомляє офіційний твіттер Алавеса.

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30-річний футболіст уклав угоду на три сезони з новою командою. За Вест Хем Перес виступав протягом одного сезону, провівши 19 матчів у всіх турнірах, та відзначившись шістьма голами.

Нагадаємо, Лукас Перес виступав за Карпати і Динамо протягом 2011-2014 років, хоча у складі киян так і не з'являвся на полі. Іспанець також виступав за ПАОК, Арсенал, Депортіво і влітку 2018 року опинився у Вест Хемі.

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