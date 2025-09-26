У матчі Бундесліги між Гамбургом та Хайденхаймом трапився курйозний епізод за участю захисника Луки Вушковіча. 18-річний центрбек, орендований у Тоттенхема на сезон 2025/26, у першому таймі мав чудовий шанс відкрити рахунок, але з кількох метрів пробив вище воріт.

У спалаху емоцій хорват спочатку штовхнув суперника Аріхона Ібрагімовича, а потім ударив правою рукою по стійці воріт. "Я, мабуть, зламав палець. Це стара травма, я вже ламав його кілька місяців тому. Але був такий злий через змарнований момент, що вдарив по стійці" – цитує Вушковіча talkSPORT. Попри забинтовану руку, Вушковіч залишився на полі й невдовзі виправився: його влучний удар з льоту став першим голом за Гамбург. Це був лише другий матч юного хорвата в німецькому клубі.

У підсумку господарі перемогли 2:1 – другий гол забив Раян Філіп, а гості відповіли лише у компенсований час зусиллями Адама Кьолле.

Вушковіча називають одним із найперспективніших молодих захисників у світі. Тоттенхем придбав його у Хайдука за 12 мільйонів євро у 2023 році, і хорват уже встиг вразити під час передсезонних матчів лондонців. Його розглядають як потенційного наступника капітана "шпор" Крістіана Ромеро.

Нагадаємо, що Вушковіч виступав у Вестерло разом з екс-динамівцем Сергієм Сидорчуком.

