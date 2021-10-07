Нападник Крістал Пелас Одсон Едуар розплатився за свій необдуманний вчинок у 2017 році.

Едуар виплатив французькому пенсіонеру 20 тисяч фунтів стерлінгів за те, що спричинив його глухоту на одне вухо, повідомляє Daily Mail.

Ньюкасл офіційно завершив свій продаж арабським шейхам

Нападник виступав у 2017 році за Тулузу, і в той період примудрився вистрілити в голову 62-річному чоловіку з пневматичної рушниці. Тоді Едуара засудили до умовного терміну в 4 місяці і 6 тисяч євро штрафу. Футболіст не виходив на зв'язок з потерпілим, через що сума штрафу зросла.

До слова, Едуар цього літа перебрався до Крістал Пелас, де у 4 поєдинках відзначився 2 голами.

Нова сила АПЛ готує повстання диких мільярдів – український слід, трансфери зірок Барси і Реала, склад мрії