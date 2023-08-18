Наставник Дженоа Альберто Джилардіно, який був одноклубником Андрія Шевченка в Мілані, висловився щодо ймовірного підписання Руслана Маліновського.

"Почекаймо, коли все буде остаточно оформлено. Не мені представляти Руслана. Він показував важливі речі в Серії А.

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В Аталанті він грав атакувального півзахисника або плеймейкера, у Генку теж був плеймейкером", – наводить слова Джилардіно TuttoAtalanta.

Нагадаємо, що Маліновський переїхав у Францію в січні 2023 року з Аталанти. За Марсель українець відіграв у 23 матчах, забивши два голи та оформивши одну результативну передачу.

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