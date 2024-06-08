Бразильський захисник покинув Челсі після завершення сезону 2023/24 і підписав контракт з Флуміненсе.

Степаненко – про завершення кар'єри: "Дивлюсь на Модріча, Лєвандовскі, Пепе"

Тьягу Сілву офіційно представили публіці 8 червня. На стадіоні Маракана в Ріо-де-Жанейро зібралося 55 тисяч вболівальників. Як повідомляє CentreGoals, жодна презентація гравця не збирала таку кількість фанатів в Бразилії. Флуміненсе встановив історичний рекорд в бразильському футболі.

Нагадаємо, що Сілва – вихованець Флуміненсе. За свою кар'єру в Європі він пограв за ПСЖ, Мілан та Челсі. У складі лондонців він виступав разом з Михайлом Мудриком.

| RECORD: The attendance for Thiago Silva’s presentation last night was 55,000, the highest total in Brazilian football history. ?



pic.twitter.com/ziJmkVmfQy — CentreGoals. (@centregoals) June 8, 2024

Uma noite para sempre! Obrigado aos mais de 55 mil Tricolores que vieram ao Maraca e fizeram parte desse espetáculo! #OMonstroVoltou e vamos juntas lutar por muitas conquistas! ?? pic.twitter.com/K3LaX1zgDp — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 8, 2024