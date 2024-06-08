Екс-одноклубник Мудрика наробив галасу в Бразилії – його презентація встановила історичний рекорд
15:10 - Читать на русском
Захисника Тьягу Сілву офіційно представили вболівальникам в Бразилії.
Бразильський захисник покинув Челсі після завершення сезону 2023/24 і підписав контракт з Флуміненсе.
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Тьягу Сілву офіційно представили публіці 8 червня. На стадіоні Маракана в Ріо-де-Жанейро зібралося 55 тисяч вболівальників. Як повідомляє CentreGoals, жодна презентація гравця не збирала таку кількість фанатів в Бразилії. Флуміненсе встановив історичний рекорд в бразильському футболі.
Нагадаємо, що Сілва – вихованець Флуміненсе. За свою кар'єру в Європі він пограв за ПСЖ, Мілан та Челсі. У складі лондонців він виступав разом з Михайлом Мудриком.
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