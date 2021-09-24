Півзахисник Марселя Амін Харіт, орендований у Шальке, під час останнього трансферного вікна міг опинитись в одному з українських грандів.

Динамо і Шахтар влітку прагнули підсилити атакувальну лінію 24-річним марокканцем, повідомляє sport.fr. Щоправда, обидва клуби отримали категоричну відмову.

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Така ж сама доля спіткала Вільяреал, який теж був зацікавлений у підписанні Аміна. Зрештою, Харіт обрав Марсель, в який перебрався на правах оренди із Шальке. Його контракт розрахований на один рік, а Transfermarkt оцінює його в 10 мільйонів євро.

У поточній кампанії Амін Харіт провів 4 поєдинки за французький колектив, у яких записав до свого активу гол та результативний пас. Свого часу представник збірної Марокко грав із Євгеном Коноплянкою у Шальке.

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