Екс-одноклубник Ібрагімовіча: З відходом Златана атмосфера в Лос-Анджелес Гелаксі стала кращою

Півзахисник Лос-Анджелес Гелаксі Себастьян Ллетджет розповів про позитивні моменти відходу з клубу нападника Златана Ібрагімовича.

"Безумовно, атмосфера в команді стала кращою. Що стосується хімії, то на це буде потрібен час. Зі Златаном не можна було відчувати себе вільним.

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Це дуже засмучувало. Хотілося просто зняти бутси і піти з поля. Важко грати проти нього, але складно грати і разом з ним", – цитує Ллетджета видання Goal.

Нагадаємо, Ібрагімовіч виступав за американський клуб з 2018 по 2019 роки. У чемпіонат МЛС швед перебрався з Туманного Альбіону, де захищав кольори Манчестер Юнайтед. Нині 38-річний форвард носить футболку Мілана і вже встиг у дев’яти матчах забити три голи та віддати одну результативну передачу.

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