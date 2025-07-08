Арсенал оголосив про перехід до тренерського штабу Габріеля Хайнце.

Арсенал на своєму офіційному сайті представив Габріеля Хайнце як нового помічника головного тренера Мікеля Артети. Подробиці угоди не розголошуються.

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Хайнце грав разом з Артетою за ПСЖ на початку 2000-х років, після чого аргентинця чекала більш яскрава кар'єра футболіста: Манчестер Юнайтед, Реал, Марсель, Рома і Ньюеллс Олд Бойз.

Після завершення ігрової кар'єри Хайнце став тренером і працював наставником Годой-Крус, Архентинос Хуніорс, Велес Сарсфілд, Ньюеллс Олд Бойз, а також Атланти Юнайтед.

Арсенал завершив сезон на другому місці в АПЛ.

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