Колишній голова правління Естерсунда Даніель Кіндберг воює на боці Збройних Сил України, повідомляє Expressen.se.

До своєї кар'єри функціонера Кіндберг був професійним військовим. У травні цього року швед повернувся до армії, але не своєї країни. Після медичного огляду, психологічної оцінки та розповіді про його минуле як підполковника шведської армії, Кіндберга направили до військової частини ЗСУ.

57-річний чоловік входить до складу "Інтернаціонального легіону", який підпорядковується українській розвідці та здійснює спецоперації. За інформацією Aftonbladet.se, у липні Страндберг відмовився очолити операцію про евакуацію загиблих з гарячої ділянки фронту через надто великий ризик для солдатів. Після цього Даніель приєднався до іншого підрозділу.

"Я вже досить старий чоловік. Як на мене, цю битву потрібно вирішити тут і зараз. Якщо ми не переможемо, то рахунки доведеться зводити нашим дітям та онукам. Я до цього не готовий", – сказав Кіндберг.

Втім, у рідній Швеції військовий має справу з судовим процесом. У 2022 році його засудили за корупційні злочини: тяжке хабарництво, пособництво в бухгалтерських махінаціях, сприяння в уникненні податків. Суд покарав функціонера 2,5 роками ув’язнення, заборонив вести бізнес на 3 роки, та зобов’язав повернути близько 5,55 мільйона шведських крон державі.

Проте зараз судову справу розглядають в апеляційному суді. 22 вересня Даніель Кіндберг має з'явитися на засіданні у Сундсваллі. Якщо рішення залишиться в силі, Кіндберг планує повернутися до Швеції та понести відповідальність. Також Даніель спростовує звинувачення про те, що він поїхав до України для того, щоб уникнути покарання.

"Не думаю, що хтось проводить шість місяців у країні, де війна, з цієї причини. Вони вважають, що я буду ховатися тут, залишатися на війні, брати участь у суді і не зможу повернутися додому, якщо мене засудять? – сказав Кіндберг.

До слова, Даніель Кіндберг був головою футбольного клубу Естерсунд з 2010 по 2018 рік.

