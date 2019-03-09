Екс-оборонець Зорі Шуніч порівняв російську агресію в Україні з розпадом Югославії

Захисник московського Динамо Тоні Шуніч поділився думками щодо україно-російських взаємин. Раніше він виступав за луганську Зорю.

"Для мене українці й росіяни – братні народи. Ця ситуація мені нагадала Югославію. Зараз ми говоримо однією мовою. Коли зустрічаю серба чи іншого колишнього югослава, то наче бачу брата.

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Мені дуже незрозуміла нинішня ситуація між цими країнами. Не розумію, як все так розтягнулось і не закінчилося досі. Сподіваюсь, що ворожнеча закінчиться, і Росія з Україною знову стануть друзями", – розповів Шуніч в інтерв'ю Sport24.

Нагадаємо, Тоні Шуніч виступав за луганську Зорю з лютого 2012 року до літа 2014-го.

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