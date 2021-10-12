Колишній оборонець збірної України, а нині – головний тренер запорізького Металурга Володимир Микитин оцінив малюнок гри "синьо-жовтих" і поділився прогнозом на матч кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти збірної Боснії і Герцеговини.

"Футбол у виконанні збірної України під керівництвом Андрія Шевченка був більш передбачуваний.

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Новий тренер – Олександр Петраков робить ставку на, скажімо так, вертикальний футбол, це коли за допомогою декількох передач долається відстань від свого штрафного майданчика до воріт суперника. Мені такий стиль більше імпонує. Хоча якщо суперник майстерно грає у відборі, діє компактно, то можна нарватися на гострий контрвипад. Тому володіючи м'ячем, потрібно бути дуже уважним.

Як я оцінюю шанси підопічних Олександра Петракова в битві з боснійцями? Думаю, що переможемо з мінімальною перевагою в рахунку. Тим не менше, в українців рівніший склад, та й підтримку рідних стін не можна недооцінювати. Тим більше, що поєдинок пройде у Львові – фартовому для нашої збірної місті", – розповів фахівець у коментарі Metaratings.

До слова, матч Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться у вівторок, 12 жовтня. Початок поєдинку о 21:45.

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