35-річний оборонець вирішив повісити бутси на цвях, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Влаар іде з професіонального футболу через проблеми зі здоров'ям. Проте, ветеран продовжить займатися улюбленою справою. Він приєднається до структури рідного АЗ. На професіональному рівні Рон Влаар дебютував ще в сезоні 2004/05. Після двох сезонів в Алкмаарі він перебрався до Фейєнорда, кольори якого захищав упродовж семи років. Ще 3 сезони центрбек провів за Астон Віллу, а перед сезоном 2015/16 повернувся до АЗ.

Колекція трофеїв Влаар невелика: Кубок Нідерландів 2007/08 і бронзова медаль Мундіалю-2014 із національною командою.

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