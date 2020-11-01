Серце балтійської легенди перестало битися за десять днів до 37-річчя, повідомляє офіційний сайт Литовської футбольної федерації.

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Жалюкас розпочав ігрову кар'єру в скромному Інкарасі, звідки перебрався до статусного Каунаса в 2004 році. У 2006-2013 рр. він захищав кольори Хартса російсько-литовського бізнесмена Романова, з яким здобув Кубок Шотландії в сезоні 2011/12. Потім був невдалий вояж до Лідса в Чемпіоншип та сезон із Рейнджерс. За національну команду оборонець грав у 2005-2016 рр., а професіональну кар'єру завершив у Жальгірісі.

У 2018-му в Марюса Жалюкаса діагностували бічний аміотрофічний склероз – невиліковне дегенеративне захворювання центральної нервової системи. Поховають екс-футболіста в рідному Каунасі 5 листопада.

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