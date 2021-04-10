"Ми будемо грати проти чемпіона України. У будь-якому випадку, якщо будемо виходити і боятися, нас просто з'їдять на полі.

"Шахтар втратив важливі принципи гри": Каштру виділив головну небезпеку Маріуполя напередодні матчу УПЛ

Потрібно вийти, нікого не боятися і грати у свій футбол. Головне у цьому матчі – психологія, щоб молоді не перегоріли, вийшли й показали свій рівень. А нам, старшим, перевірити себе на тлі такого суперника", – сказав Чоботенко у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, поєдинок між азовцями і "гірниками" відбудеться вже сьогодні, 10 квітня, о 14:00. Шахтар після 20-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ другим, маючи у своєму активі 42 очки. Маріуполь з 21 пунктом – дев'ятий.

Маріуполь – Шахтар: анонс матчу УПЛ