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Екс-оборонець Ліверпуля Інсуа став гравцем Лос-Анджелес Гелаксі

06:30 21 Читать на русском
Екс-оборонець Ліверпуля Інсуа став гравцем Лос-Анджелес Гелаксі
Еміліано Інсуа / Reuters

Колишній захисник англійського Ліверпуля, мадридського Атлетіко та низки інших клубів Еміліано Інсуа перейшов до Лос-Анджелес Гелаксі.

30-річний аргентинець став першим зимовим новачком "галактичних", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Інсуа перебрався за океан із німецького Штутгарта. У складі швабів оборонець провів 4,5 роки. На професіональному рівні він заграв у Ліверпулі під керівництвом Рафи Бенітеса, та гравцем основи був лише в сезоні 2009/10 (31 матч в АПЛ). Пізніше він виступав за Галатасарай, Спортінг, мадридський Атлетіко, Райо Вальєкано.

У нинішньому сезоні Еміліано Інсуа провів лише 6 матчів у Другій Бундеслізі. Сезон-2020 в МЛС стартує 7 березня.

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