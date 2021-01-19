Габріель Міліто, колишній гравець "блаугранас", знову працевлаштувався на батьківщині.

Аргентінос Хуніорс призначили Габріеля Міліто на пост головного тренера, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт 40-річного аргентинця розрахований до грудня 2023 року.

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Зауважимо, що останнім місцем роботи фахівця був Естудіантес, який він залишив у березні 2020-го. Також Габріель встиг попрацювати тренером в аргентинському Індепендьєнте та в чилійському Депортіво О'Хіггінс.

Свою ігрову кар'єру Міліто завершив у 2012-му із солідним доробком. Виступав за Реал Сарагосу, Індепендьєнте та Барселону. З каталонцями тричі ставав тріумфатором Ла Ліги, двічі переможцем ЛЧ, володорем Кубка та двічі Суперкубка Іспанії.

Нагадаємо, що рідний брат Габріеля – Дієго – наразі працює спортивним директором Расінга.

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