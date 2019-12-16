toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
РОМАН ЗОЗУЛЯ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ

Екс-оборонець Арсенала та Мілана Сендерос завершив кар'єру

18:18 223 Читать на русском
Екс-оборонець Арсенала та Мілана Сендерос завершив кар'єру
Філіп Сендерос / Keystone

Колишній оборонець збірної Швейцарії Філіп Сендерос оголосив про завершення професіональної кар'єри. Останнім клубом центрбека став швейцарський К'яссо.

"Минулого вікенда я провів останній матч у статусі професіонального футболіста.

Лавессі офіційно завершив кар'єру

У дитинстві я мріяв грати поруч із найкращими, і оскільки мені вдалося закрити цей розділ моєї кар'єри та життя, я більше ніж вдячний за можливості та благословлення, які супроводжували мене всі ці роки", – написав 34-річний швейцарець у своєму твіттері.

Філіп Сендерос є вихованцем швейцарського Серветта. Перед сезоном 2003/04 він опинився у лондонському Арсеналі та провів за "канонірів" понад сотню матчів. Також він захищав кольори італійського Мілана, Евертона, Фулхема, іспанської Валенсії, Астон Вілли, Грассхоппера, шотландського Рейнджерс, Динамо Х'юстон.

У колекції трофеїв Сендероса Кубок Англії, Суперкубок Англії, Відкритий кубок США, а також звання Найкращого гравця Швейцарії у 2006 році. У складі національної збірної оборонець провів 57 поєдинків (5 голів), а також взяв участь у трьох чемпіонатах світу та в домашньому Євро-2008.

blog_ava
Зозуля розкішно відповів фанатам Райо Вальєкано, які нецензурно ображали українця
09:01
35831
Теги
Швейцарія Швейцарія Світ Філіп Сендерос Філіп Сендерос Арсенал Арсенал Мілан Мілан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
59
хв
Кальярі
21:45
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук