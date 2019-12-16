Екс-оборонець Арсенала та Мілана Сендерос завершив кар'єру

Колишній оборонець збірної Швейцарії Філіп Сендерос оголосив про завершення професіональної кар'єри. Останнім клубом центрбека став швейцарський К'яссо.

"Минулого вікенда я провів останній матч у статусі професіонального футболіста.

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У дитинстві я мріяв грати поруч із найкращими, і оскільки мені вдалося закрити цей розділ моєї кар'єри та життя, я більше ніж вдячний за можливості та благословлення, які супроводжували мене всі ці роки", – написав 34-річний швейцарець у своєму твіттері.

Філіп Сендерос є вихованцем швейцарського Серветта. Перед сезоном 2003/04 він опинився у лондонському Арсеналі та провів за "канонірів" понад сотню матчів. Також він захищав кольори італійського Мілана, Евертона, Фулхема, іспанської Валенсії, Астон Вілли, Грассхоппера, шотландського Рейнджерс, Динамо Х'юстон.

У колекції трофеїв Сендероса Кубок Англії, Суперкубок Англії, Відкритий кубок США, а також звання Найкращого гравця Швейцарії у 2006 році. У складі національної збірної оборонець провів 57 поєдинків (5 голів), а також взяв участь у трьох чемпіонатах світу та в домашньому Євро-2008.