Прес-служба Олександрії повідомила, що Юрій Коваль очолив клубну академію. Останнім місцем роботи фахівця була Зоря, де він працював на різних посадах з 2009 року.

Юрій Григорович обіймав посади спортивного директора, асистента головного тренера та був виконувачем обов'язків наставника команди з листопада 2023-го по серпень 2024-го.

Варто додати, що Коваль добре знайомий і вболівальникам Олександрії, особливо старшого віку. Так, Юрій у 1980-х роках виступав за місцеві Шахтар та Поліграфтехніку у статусі гравця, а наприкінці 1990-х – початку 2000-х очолював Поліграфтехніку та Олександрію як головний тренер.

